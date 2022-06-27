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中職／潘泓凱變得會動腦筋 期待與宋文華同在中職打拚

中央社／ 台北27日電
國內業餘社會隊強權合作金庫捕手潘泓凱（圖）業餘磨練、汲取經驗，變得會動腦筋，今年決定挑戰中職選秀，他也期待與2009年LLB世界少棒賽代表隊班底、具旅美資歷的投手宋文華一起在中職場上打拚。 中央社
國內業餘社會隊強權合作金庫捕手潘泓凱（圖）業餘磨練、汲取經驗，變得會動腦筋，今年決定挑戰中職選秀，他也期待與2009年LLB世界少棒賽代表隊班底、具旅美資歷的投手宋文華一起在中職場上打拚。 中央社

合作金庫捕手潘泓凱業餘磨練、汲取經驗，變得會動腦筋，今年決定挑戰中職選秀，也期待與2009年LLB世界少棒賽代表隊班底、具美職資歷投手宋文華一同在中職場上打拚。

潘泓凱三級棒球時期都是效力桃園棒球隊，包括龜山國小、龜山國中、平鎮高中，大學就讀輔仁大學，之後加入國內業餘社會隊強權合作金庫成棒隊。

25歲的潘泓凱表示，味全龍隊要重回中職時，其實也有找過自己，但跟教練團討論過後，覺得留在合庫比較穩定，經過幾年磨練累積經驗，今年決定出來拚看看、挑戰職棒。

業餘成棒隊這幾年的經歷，讓潘泓凱在經驗上有非常多的成長，業餘成棒隊學長經驗豐富、很會玩球，他說：「我以前不太會動腦筋，現在更有想法，知道場上什麼時間點該怎麼配球，收穫非常多。」

潘泓凱是2009年LLB世界少棒賽（威廉波特少棒賽）國手，當時隊友還有現在效力中信兄弟的捕手高宇杰，以及今年也要投入中職選秀、具旅美資歷的投手宋文華，潘泓凱期待跟宋文華一起在中職場上打拚。

潘泓凱表示，平常也會看中職比賽，稱讚老隊友高宇杰成熟很多，各方面都有進步，跟洋投的搭配也都沒有問題。潘泓凱先前參加台鋼雄鷹測試會已獲得推薦，今天參加中職測試會也希望讓更多球隊看見自己。

中職 宋文華 選秀

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