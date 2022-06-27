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中職／王建民看台大學霸投球 有「巨怪」強森的味道

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台大學霸藍翊誠再度參加測試會，最快球速141公里。圖／中華職棒提供
台大學霸藍翊誠再度參加測試會，最快球速141公里。圖／中華職棒提供

中華職棒今天在天母球場舉行新人球員測試會，各隊教練團都到場觀察，尋找未來可用之兵，中信兄弟隊副領隊彭政閔、總教練林威助、二軍投手教練王建民一起現身，王建民看完台大學霸藍翊誠投球，形容看他投球很像大聯盟退役名將「巨怪」強森（Randy Johnson）。

藍翊誠是台大化學系畢業，目前效力安永鮮物隊，最近未通過台鋼雄鷹隊測試，再度投入中職新人測試會，今天最快球速141公里，對自己的表現算是滿意；這位24歲左投強調會給自己兩年時間，如果沒有機會打職棒，就算從事其他工作也想結合棒球。

王建民過去效力洋基隊時，曾和強森當過隊友，今天看到藍翊誠投球，覺得有點熟悉的感覺；王建民緊盯參加測試會的新秀，認為這項活動很不錯，可以一直觀察投手，有些素質還不錯，不過若有機會進入職棒，「想不想付出更多」比較重要。

彭政閔也對藍翊誠印象不錯，畢竟高學歷投手不多，又在安永鮮物隊磨練，確實很難得。

王建民 彭政閔 強森

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