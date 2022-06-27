中職／曾品洋4年空白再回投手丘 測試會飆153公里

南華大學投手曾品洋今天在中職測試會上飆出最快球速153公里，他秀出手肘開刀疤痕，因傷一度離開球場4年，再度回到投手丘，要提升價值、拚職棒夢。

南華大學投手曾品洋今天參加中華職棒測試會，聯盟測速最快153公里，現場球探測得最快球速151公里，個人先前生涯最快球速為152公里。

曾品洋表示，今天球速有不錯的發揮，可能是因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），剛好讓手有休息的時間，一直休息到25日，昨天也有去做重量，今天出手感覺不錯，但太久沒有丟球，如果有維持訓練，球速應該還可以有再往上提升的空間。

曾品洋的哥哥曾家鋐曾短暫效力中信兄弟隊，不到2年就被釋出，曾品洋表示，哥哥會分享在職棒的訓練，他也認為哥哥其實很可惜，身體素質不錯，可能能力還沒有完全發揮。

看著曾家鋐在職棒競爭、一下子就被釋出，曾品洋表示，知道職棒層級更厲害的人很多，要想辦法提升價值，「我最大的價值是球速和身材」。

曾品洋國中因為右手尺骨骨折離開球場，休息了4年，原本打算考警察，後來到南華大學、重回投手丘球速約136、138公里，「我的球速沒有輸別人太多、我還有夢」。

23歲的曾品洋去年參加中職選秀沒有獲得青睞，這一年來精進控球，也把決勝球滑球練得更犀利，進壘點想辦法引誘打者出棒，南華總教練蔡仲南指點，曾品洋動作穩定度變得更好，蔡仲南也鼓勵曾品洋參加測試會平常心、拿出最好的感覺。