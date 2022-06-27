中職／郭書瑤、李千那接力開球 樂天女孩變身辦公室女郎
樂天桃猿隊明、後天在桃園球場對中信兄弟隊進行2連戰，推出「上班族趴」活動，分別邀請女星郭書瑤、李千那擔任開球貴賓。
猿隊公布活動內容如下：
疫情肆虐、工作忙碌，身為上班族的你是不是壓力很大呢？進入六月爭冠期，28日（二）與29日（三）迎接「上班族趴」，全公司一起來球場為桃猿加油吶喊，喊出勝利。
28日（二）與29日（三）「上班族趴」由一家人益生菌保健產品與髮妝保養兩個系列分別贊助呈獻，知名女星郭書瑤與李千那則將分別在28日（二）與29日（三）為樂天桃猿開球。
一家人益生菌保健品系列與髮妝保養品，這次也分別跟樂天球團合作，推出聯名洗沐系列商品，以及益生菌與專屬應援印章，也歡迎球迷上網搜尋購買，樂天女孩在這二天將以辦公室女郎造型出現，而球團號召球迷朋友Dress code，「上班族趴」組團穿著其職場工作制服或製作以其任職公司名稱為桃猿加油的加油看板，一團四人以上即可至服務台登記，讓大家出現在現場大螢幕的上班族CAM，19:00之後即停止報名。
樂天桃猿在「上班族趴」與台灣知名職場圖文作家馬克合作商品，其嘲諷的黑色幽默與多變的創作風格，在網路上深受上班族的喜愛。「樂天桃猿 X 我是馬克」的主題商品系列也會在球場商品部販售，歡迎大家一起來上班族趴洩壓、加油吶喊！
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