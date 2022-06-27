中職／33歲高塩將樹測試會亮相 控球被評有潘威倫水準

效力於業餘安永鮮物成棒隊的投手高塩將樹今天參加中職測試會，控球被評價有統一獅隊投手潘威倫的水準，獅隊總教練林岳平表示，因為身分有特別注意一下，就看各隊隊形考量。

中華職棒去年底領隊會議提出外籍學生球員及外國籍業餘球員不受外國籍球員規定限制辦法，33歲的日籍球員高塩將樹符合「在台灣居住5年以上，且在台灣業餘成棒球隊效力超過3年者」條件，今天也在中職測試會亮相。

高塩將樹今天最快球速約140公里，除了直球，包括滑球、曲球、指叉球都有投；測試會現場支援球隊台北興富發隊、具有職棒資歷的教練黃欽智表示，高塩將樹近年在國內業餘賽事表現亮眼，控球有獅隊投手潘威倫的水準。

獅隊總教練林岳平今天也有到場，他表示，有特別注意高塩將樹，身分也是一個亮點，但年紀會是考量。

林岳平指出，年輕球員是選未來，30幾歲的年紀就需要是即戰力，各隊應該都會評估，就看選入是否能為球隊的哪個環節加分。