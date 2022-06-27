中職／輔助判決重播近10分鐘仍誤判 聯盟：虛心檢討

統一獅昨靠單場20支安打進帳，終場以13:5大勝樂天桃猿，不過5局下主審一個判決卻引起軒然大波，一個擦棒被捕的出局數被判定成球先落地，事後聯盟也承認誤判，但球迷仍感到相當不滿。

昨役5下獅隊先發投手古林睿煬面對猿隊打者陳晨威，率先取得2好1壞優勢後，投出下一顆變化球被主審吳家維判定為擦棒形成界外，當下獅隊教練團決定挑戰，而從重播輔助判決可以看到該球確實有被棒子輕微擦到，但獅隊捕手林岱安也順利將球接進手套，如此一來仍然是抓到陳晨威的出局數。

不過在觀看將近10分鐘的重播畫面後，最終仍判定球先落地而非擦棒被捕，因此維持原判，陳晨威得以繼續打擊，對此獅隊總教練林岳平以及首席教練高志綱都相當不滿，和主審又再進行一次溝通，但無法改變判決。

儘管陳晨威隨後仍打成內野滾地出局，該局古林睿煬也順利完成三上三下，讓該判決沒有直接影響到球賽內容，不過賽後聯盟也坦承誤判，「有關樂天球員陳晨威打擊時，統一獅林岳平總教練挑戰捕手是否直接接捕一事，原球場重播審閱小組因現場畫面無法清楚判別球是在手套內彈跳或先落地再彈跳進手套，經過小組討論後做出維持原判的判決。」

賽後，聯盟秘書長楊清瓏調閱轉播單位畫面放大檢視後，認為雖有經彈跳後才接捕，但是在手套內彈跳，因此應為直接接捕。楊清瓏表示，會虛心檢討，將邀集技術委員與轉播單位開會討論，持續精進重播輔助判決審閱流程，考核也會依規定處理。

值得一提的是，由於在該判決之前，獅隊就用掉過一次挑戰，因此在6局上高國慶打擊時，被猿隊投手黃偉晟近身球擦到球衣，主審吳家維沒有判觸身球，當時高國慶有向球隊示意要挑戰，但獅隊在5局的挑戰用完後就沒有額外挑戰權，因此高國慶只能繼續打擊，不過該打席他很爭氣的擊出一支扎實的「車布邊」安打，不但助球隊擴大分差，還改寫林仲秋的單場4安的最高齡紀錄。