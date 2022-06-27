中職／新人測試會6隊教練球探到場 中信兄弟13人最大團
中職新人球員測試會今天登場，包括新球隊台鋼雄鷹在內，總計6隊共56名教練、球探團到場，中信兄弟最大團共13人，包括副領隊彭政閔、總教練林威助、二軍投手教練王建民都到場。
2022中華職棒新人球員測試會今天在天母棒球場舉行，總計153人報名、通過審核，今天3人沒有報到，總計有77名投手、73名野手到場受測。
富邦悍將隊總教練丘昌榮昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，今天無法出席，由首席教練黃泰龍領軍，帶領球探、教練團共11人到場。
中信兄弟陣容最大，由總教練林威助領軍，包括彭政閔、王建民都有出席，總計13人到測試會觀察選手；樂天桃猿隊總教練曾豪駒、加上教練與球探共12人到場。
味全龍隊由總教練葉君璋領軍，教練與球探共10人到場；統一獅隊總教練林岳平，加上教練、球探共6人到場；台鋼雄鷹由領隊劉東洋、統籌教練林振賢，以及2名球探總計4人到場。
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