日職／這真的是棒球嗎？養樂多巨人三戰狂敲67分、猛炸18轟

日職中央聯盟排名第一的東京養樂多燕子隊，在上週末與第二名的讀賣巨人隊展開三連戰。結果雙方打擊大爆發，頻頻出現雙位數的得分，一改過去日職給人投高打低的印象，更讓網友驚呼連連。

根據日本媒體「日テレNEWS」報導，26號的比賽，雙方在前7局打完，就已經形成8比8的打擊戰。到了八局下半，養樂多隊第四棒村上宗隆敲出三分砲，是他本季個人第26發全壘打，幫助養樂多隊超前比數。

不過巨人隊並沒有就此放棄，在落後三分的情況下，巨人隊代打重信慎之介面對養樂多後援投手麥高夫（Scott McGough），敲出適時二壘安打追回兩分。不過麥高夫即時回穩，讓下一棒中田翔打出中外野飛球接殺，讓養樂多隊以1分差驚險擊敗巨人。

這一系列戰下來，24日養樂多以16比6打敗巨人，25日則慘造巨人打線反撲，以5比19吃下敗仗。再加上26日以11比10贏球，養樂多隊以2勝1敗結束這回合與巨人的惡戰。總計三場比賽下來，雙方加起來得了67分，一共敲出87支安打和18支全壘打。不過在67分之中，贏下系列賽養樂多隊總共拿到32分，輸球的巨人反而拿下較多的35分。

許多網友對這比賽結果感到吃驚，紛紛表示「這都什麼比賽啊」、「這真的是棒球嗎」、「神宮球場好像打的是不同運動」、「最不行的就是第一場的菅野（智之，巨人隊投手），身為ACE卻被打爆」、「原辰德教練團真的該滾蛋」、「今年投高打低太顯著，有這樣的比賽也好」、「白天的比賽有夠熱，簡直像是在洗三溫暖」。