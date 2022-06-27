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日職／返日加盟廣島 秋山翔吾透露被高層一句話感動

聯合新聞網／ 綜合報導
赴美發展不順，秋山翔吾返日加盟廣島。 歐新社
赴美發展不順，秋山翔吾返日加盟廣島。 歐新社

曾拿下日職4屆安打王、6座外野金手套的秋山翔吾，2020年赴美挑戰大聯盟，今年球季卻先後遭紅人、教士釋出，他決定重返日職發展後，引來多隊爭取，據日媒《Sponichi Annex》報導，他將加盟廣島鯉魚

秋山翔吾2020年透過入札制度挑戰大聯盟，當時以3年2100萬美元（約新台幣5.8億）合約加盟紅人，但本季命運多舛，季初先遭紅人釋出，5月份與教士簽下小聯盟合約後打擊手感火燙，繳出3轟、21打點、2次盜壘、打擊率.343、OPS.907的好表現，但隨後又因確診新冠肺炎進入傷兵名單，最後再度遭球團釋出。

當時日媒就曾指出，考量到秋山翔吾已年滿34歲，回到日本發展機會甚高，屆時日職球團恐將掀起搶人大戰，包括老東家西武、軟銀、廣島都有可能出手網羅。根據日媒報導，秋山翔吾確定與廣島簽下3年總額超過3.5億日圓的合約，另外附帶激勵獎金。

報導指出，因為秋山翔吾想要接受新的挑戰，因此拒絕了同樣提出3年合約的軟銀，「不論是住在日本西部、或是加入中央聯盟的球隊，都是第一次的嘗試。就像當初赴美前往陌生的環境一樣，我想要挑戰自我，這是我選擇鯉魚的原因之一。」

除了想嘗試新事物之外，秋山翔吾透露另一個讓他選擇廣島的原因，就是和球團本部長鈴木清明談話時被他的一句話感動，「鈴木先生說如果我能來，將會成為廣島『巨大的資產』，這句話讓我很感動，我期待為這支球隊效力，再一次在日職登場。」

秋山翔吾 廣島鯉魚

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