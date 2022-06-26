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中職／43歲高國慶累到吃香蕉再戰 連胡金龍都叫他爺爺
統一獅隊今天狂揮20支安打，寫下本季單場單隊新高，以13：5重創地主樂天桃猿隊，高國慶更以43歲263天之齡，成為中職史上最高齡單場4安打者，賽後頻頻喊累，還好明天休兵可以徹底休息。
高國慶6打數4安打，前4個打席連續敲安，攻下1分打點、跑回兩分，還有1次盜壘成功；他考量獅隊內野只剩5人，打滿全場4小時29分，這種拚勁讓球迷佩服不已。
高國慶最後兩個打數未再敲安，坦言沒想到挑戰單場5安一事，因為打到疲憊了，「跑得多自然累，盜壘更是誤跑誤撞，一度跑到肚子餓，回到休息室馬上吃香蕉，好好補充體力。」
古林睿煬的年紀幾乎只有高國慶的一半，投出優質先發幫助球隊獲勝，笑說：「爺爺打出4支安打，回春了。」
高國慶表示，連胡金龍都叫他爺爺，一開始是林岱安先叫，隊上大概一半以上都這樣叫。
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