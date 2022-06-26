中職／古林睿煬笑看高國慶鐵支「爺爺4支安打回春了」

統一獅隊22歲投手古林睿煬今天回穩，對樂天桃猿隊先發6局被揮出5支安打、無失分，以優質內容奪勝，幫助獅隊13：5獲勝，賽後笑得非常開心。

本季首次對決猿隊，古林睿煬4局下飆出最快球速156公里，本季戰績升至5勝3敗，和猿隊黃子鵬、隊友胡智為並列本土最多勝投手，獲選單場MVP。

獅隊全場揮出20支安打，寫下本季單場單隊新高，高國慶更以43歲263天之齡，成為中職史上最高齡單場4安打者，古林睿煬笑說：「爺爺打出4支安打，回春了。」

古林睿煬表示，前一戰控球出了很大問題，首次對上猿隊特別做什麼功課，只針對特定打者看了影片，這場比賽就是強勢進攻好球帶。

獅隊攻勢不斷，古林睿煬用「超讚」形容，尤其高國慶打破聯盟紀錄，他說：「大家都叫高國慶爺爺，一場打4支夠了啦，再這樣打下去，年輕人怎麼辦？」