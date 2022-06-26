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中職／獅隊本季新高20安屠猿 古林睿煬優質內容奪第5勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
隊友凶猛砲火掩護，先發投手古林睿煬投6局無失分，奪下本季第5勝。圖／統一獅隊提供
隊友凶猛砲火掩護，先發投手古林睿煬投6局無失分，奪下本季第5勝。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天把桃園球場當成打擊練習場，在9130名觀眾面前狂揮20支安打，高國慶以43歲263天之齡，成為中職史上最高齡單場4安打者，以13：5重創地主樂天桃猿隊，雙方勝差從4場縮至3場。

獅隊打完前4局，從猿隊洋投狂威的手中攻下3分，蘇俊羽、黃偉晟接手後，獅群攻勢更猛，5局上追加兩分，6局上一口氣攻下7分，猿隊大勢已去。

獅隊5、6局加起來出現12支安打，尤其6局上打了12人次，本季首次出現單局8安，完全打垮猿隊士氣，單場20安、單局8安都寫下中職本季單場單隊新高。

此役打完前6局，獅隊已經領先12分，猿隊直到7局下才靠林承飛兩分砲（本季第5轟）破蛋，8局上獅隊潘傑楷回敬陽春砲（本季首轟）；猿隊雖在8、9局下追回3分，仍無力改變戰局，以8分之多落敗。

狂威投4局，被揮出7支安打，失3分（兩分自責）吞敗，戰績掉到6勝2敗，不但終止5連勝，防禦率也從1.95升至2.14，在投手排行榜退居第2，隊友黃子鵬2.01躍居榜首。

獅隊先發投手古林睿煬投6局，只被揮出5支安打、無失分，以優質內容奪勝，戰績升至5勝3敗，和黃子鵬、隊友胡智為並列本土最多勝投手，獲選單場MVP。

中職 黃子鵬

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