中職／龍隊吃死悍將奇怪了 葉總：就是對樂天打不好

味全龍隊今年剋死富邦悍將隊，今天以4：1贏球後，對戰11場已拿下10勝、對戰6連勝，總教練葉君璋也笑答：「喔～這樣子嗎？奇怪了，就是對樂天打不好。」狀元郎劉基鴻打擊升溫，近3戰都貢獻5分打點，是否會有棒次微調，葉總說一步一步來，先以6棒為目標。

龍隊先發投手郭郁政投5局失1分，帶著2：1領先退場，隊友逐步擴大分差，幫助他的本季第3勝入袋；林智勝單場3安打、跑回3分，獲選單場MVP，賽後MVP舞蹈跳得超帶感，他笑答：「因為我女兒舞蹈系的。」

龍隊首度對戰范米特，打線繳出內容不俗，在他6局投球任內敲出10安打，葉君璋認為其實范米特的球不好打，但看球員在打感覺都掌握得到，「或許是投手已經到疲勞階段，天氣又比較熱，就像我們的投手也有些疲勞，我相信他們也差不多。」

劉基鴻前兩戰敲出3轟，今天未推進連3場開轟，但再為球隊貢獻2分打點，葉總也有注意到狀元郎的成長，而他本季以8棒居多，今天擔任第7棒，是否會再將他的棒次往中心靠攏？葉君璋有自己的想法。

葉總表示，「會漸進式，不會一下子就調到某個棒次，他一直是一步一步慢慢爬，我也不想給他太大壓力，看什麼時候先調到第6棒再說。」

龍隊贏球後，本季已從悍將隊手中拿到10勝，目前是對戰6連勝，葉君璋提到，就像龍隊對上樂天桃猿隊輸到有無形壓力，「他們（悍將隊）可能對我們也有這種感覺。」