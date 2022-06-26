中職／吉力吉撈未積極跑壘確實犯錯 葉總要多講幾下

味全龍隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，吉力吉撈．鞏冠的未積極跑壘，導致球隊少拿1分，總教練葉君璋賽後坦言確實有犯錯；吉力吉撈解釋當下狀況，他並未被捕手林琨笙的假動作騙到，「是自己要再積極一點」。

此役4局下，吉力吉撈、林智勝都是打向中外野形成安打，還因申皓瑋接球失誤，一舉攻占二、三壘。下一棒張祐銘再度挑戰中外野，而申皓瑋這次接球後精準回傳，加上捕手林琨笙的神演技配合，直到球已傳回來才做出接球動作，讓吉力吉撈沒意識到已經快速回傳，放慢跑速加上未滑壘，在本壘前遭觸殺出局。

吉力吉撈的大意跑壘，讓龍隊少得1分，葉君璋賽後談起這一個play是否因為被騙到，他認為：「有可能，但那不是問題，我覺得問題是他應該更積極跑壘，因為有時候比賽差一分就差很多，他跑到本壘有放慢速度，這是我們最不想看到的，這是他有犯一些錯。」

教練當下已經提醒他問題所在，葉君璋笑說：「教練有跟他講一下，還會繼續跟他講一下，多講幾下。」