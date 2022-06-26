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中職／林智勝打3安、跑3分 悍將范米特7敗又獨占敗投王

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊林智勝。記者侯永全／攝影
味全龍隊林智勝。記者侯永全／攝影

味全龍隊真的吃定富邦悍將隊，今天在林智勝3安打、跑回3分帶動下，以4：1賞給悍將隊4連敗，本季11次對戰由龍隊取得10勝1敗的一面倒優勢。

龍隊由郭郁政先發5局，被敲7安打、失1分，失分出現在第4局高國輝、林琨笙的安打串聯，他帶著2：1領先退場，終場順利將本季第3勝收進口袋。

面對悍將隊先發投手范米特，龍隊的前2分都是狀元郎劉基鴻貢獻，第2局以滾地球送回三壘上的林智勝，第4局在吉力吉撈．鞏冠的大意跑壘導致少拿1分後，劉基鴻補上安打、帶有1分打點，避免龍隊在這局空手而歸。

龍隊在第6局再次攻城掠地，林智勝二壘打、張祐銘的一壘打開局，張政禹以高飛犧牲打建功；第7局則是郭天信一壘打、吉力吉撈二壘打串聯再下一城。

范米特本季首度對戰龍隊，先發6局被敲10安打、失3分（責失2分），優質先發承擔敗投，本季第7敗入手，再度超越隊友威迪茲的6敗，獨居聯盟敗投王；第3名由江少慶與統一獅隊胡智為的5敗並列，成為悍將隊洗榜的一項榜單。

林智勝 劉基鴻

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