日職／王柏融二軍連3場出賽敲安 吳念庭1安1得分

旅日火腿隊野手王柏融二軍出賽維持穩定表現，今天單場1安、連3場出賽有安打；西武隊野手吳念庭二軍先發出賽，也有1安1得分。

日本職棒二軍例行賽，北海道日本火腿鬥士隊今天與讀賣巨人隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打3棒、守一壘，王柏融1局吞下三振，3局敲出一壘方向滾地球出局。

5局2人出局、王柏融敲出右外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢，沒能替球隊跑回分數，王柏融比賽後半段退場休息，今天總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率3成22。

巨人隊今天首局靠著接連四壞保送、失誤、安打，開賽攻下3分，火腿隊6局靠著片岡獎人陽春砲追回1分，巨人隊7局再添2分保險分，順利以5比3拿下勝利。

埼玉西武獅隊今天與東京養樂多燕子隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打3棒、守一壘，1局壘上有人時敲出雙殺打。

西武隊前3局沒有拿下分數，4局1人出局後山村崇嘉率先敲出安打，吳念庭補上右外野方向安打推進，靠著暴投攻占二、三壘，中村剛也適時安打、一棒送回2分。

吳念庭6局敲出三壘方向界外飛球出局，9局敲出中外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，有1得分，賽後打擊率2成86。

養樂多隊今天打線發揮，團隊敲出17支安打，1到9局除了2局、7局沒有得分外，局局都有分數進帳，終場以13比4拿下勝利。