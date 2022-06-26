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中職／猿隊4棒打擊率掉到2成28 曾豪駒點名朱育賢頂住

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
桃猿朱育賢。 報系資料照
桃猿朱育賢。 報系資料照

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，「朱哥」朱育賢連續兩場比賽扛起4棒重任，總教練曾豪駒期待他在接下來比賽好好發揮，能夠固定擔任這個棒次。

猿隊目前出賽45場，戰績28勝1和16敗，上半季穩居龍頭，領先排名第2的獅隊4場勝差，曾豪駒認為朱育賢有4棒條件，希望他把這個位置好好頂住。

猿隊本季4棒本來以陳俊秀、林泓育為主，曾豪駒不諱言這兩人打這個棒次，隊友較有安定感。

陳俊秀先發4棒70個打數18支安打，打擊率2成57，攻下7分打點；林泓育63支13，打擊率2成06，只有6分打點，兩人在這個先發棒次都未開轟。

至於朱育賢先發4棒46個打數10支安打，打擊率雖只有2成17，但攻下13分打點，還有3支全壘打，曾豪駒說：「會慢慢培養下一位4棒人選，朱育賢本身有這個條件，希望他頂住這個位置。」

猿隊去年4棒打擊率3成36，今年開季前45戰掉到2成28，得點圈打擊率也從3成17降為2成83，朱育賢去年棒次以5棒為主，本季新任務能否有效拉抬數字值得觀察。

朱育賢 曾豪駒 陳俊秀

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