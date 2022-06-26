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中職／林岳平談獅隊形補強 一壘守備也很重要

中央社／ 桃園26日電
獅隊總教練林岳平。 報系資料照
獅隊總教練林岳平。 報系資料照

中職季中選秀會將於7月11日登場，統一獅隊總教練林岳平今天被問起補強重點表示，除了大家都缺的中線、投手外，目前隊形也需要會打又能守的一壘手，「一壘守備也很重要」。

中華職棒選秀測試會明天在天母棒球場舉行，季中選秀會7月11日登場，統一獅隊總教練林岳平今天賽前受訪表示，明天測試會將到場觀察球員。

被問起選秀補強重點，林岳平說，除了各隊都會想要補強的好手，目前隊形需求，一壘位置也是需要補強戰力缺口。

林岳平表示，陣中雖然有一些潛力的年輕球員，像是何恆佑、姚雨翔等人，但「火候」稍嫌不足，他們在二軍可以有不錯的表現，但要能在一軍長期穩定出賽才是重點，不然一壘的位置等於一直在換人。

年輕球員還沒能頂上之前，一壘位置僅能以外援、老將撐過，林岳平期許年輕球員可以快速成長，盡快頂替戰力。

林岳平強調，外界認為一壘就是看打擊，「但一壘守備其實也不容易，不能把守備這個部分放掉」。

至於目前是否有鎖定的人選，林岳平表示，明天測試會大名單都已經大致看過一遍，球探也會列出觀察重點。

林岳平 選秀 統一獅

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