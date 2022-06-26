中職／龍隊測試會有地利之便 選秀預計帶回8人以內

中職新人測試會將在明天於天母球場舉辦，味全龍隊有地利之便，總教練葉君璋開玩笑說如果自己沒來說不過去，也因在自家主場，會有更多其他東西可看，應可找到可用之兵。

今年因為第6隊效應，共計153人投入測試會「求薦」，人數僅次於2019年龍隊以第5隊之姿回歸中職時的191人，參與選手需獲得球團推薦，才能獲得前進7月11日選秀會的入場券。

今年測試會舉辦地點為龍隊大本營天母棒球場，也讓龍隊握有地利之便，除了基本可見的球速之外，還有更多數據可佐以參考。葉總透露他的測試會撿才標準，直言身材、球速是必要看的，「其他應該還好。」

龍隊成軍至今，已經經歷3次新人選秀，目前人手充足，已過了需要大量補充兵員的階段，因此預計不會在今年選秀帶回太多人，葉君璋表示，今年要選進的人數預計不會超過8人。