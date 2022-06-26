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中職／獅隊潘武雄25日確診 邱智呈有症狀預防性隔離

中央社／ 桃園26日電
潘武雄。 報系資料照
潘武雄。 報系資料照

中職統一獅隊球員兼教練潘武雄昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，目前已經在隔離，外野手邱智呈出現症狀，雖快篩陰性但預防性與一軍隔離，先回台南休息。

中華職棒統一獅隊陸續仍有疫情傳出，總教練林岳平今天賽前受訪表示，潘武雄昨天陽性確診，目前在居家隔離中。

獅隊先前內野手林祖傑出現喉嚨痛、有痰、全身無力症狀，已經預防性先與一軍分開，持續快篩直到今天都還是陰性。

另外，獅隊外野手邱智呈也出現喉嚨痛、忽冷忽熱症狀，也預防性讓他先回台南休息，目前快篩也是陰性。

不同於樂天桃猿隊一下子多數人確診，因為疫情停賽，獅隊疫情狀況拖得比較長，林岳平只能苦笑說，陣中球員教練接力染疫，「但這也沒辦法，還是要上場面對比賽」。

林岳平 統一獅 潘武雄

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