中職／丘總無緣測試會點兵 「龍總」率其他教練團出席

富邦悍將隊總教練丘昌榮在今天快篩陽性，必須將兵符暫時交給首席教練黃泰龍，另外直接影響的是明天登場的新人測試會，丘總也只能缺席，但悍將隊其餘教練團成員都會出席。

悍將隊疫情在這兩天大擴散，丘昌榮也在今天快篩呈陽性，而新人測試會明天就要在天母球場登場，丘總在此時確診，也只能缺席這場挖珍珠大會。

代理教頭黃泰龍表示，「全部教練團都會出席測試會，集思廣益，藉由當下觀察，加上每個教練都有自己認識的業餘教練，多去了解這次參加測試會的選手，有沒有可以注意到的好手。」

他指出，以野手來說，對比賽的理解能力很重要，而投手部分除了要看球速，控制能力也是重點；至於今年選秀會預計選進人數，黃泰龍表示還需與公司正式開會後才會知道。