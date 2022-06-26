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中職／悍將爆疫情升上5人支援 黃泰龍期許翻版郭嚴文

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將代理教練黃泰龍。 報系資料照
富邦悍將代理教練黃泰龍。 報系資料照

富邦悍將隊今天持續新增確診名單，藉由疫情隔離名單升上高國輝、蔣智賢、孔念恩、林琨笙、李建勲，二軍首席教練郭建霖也上一軍協助，代理教頭黃泰龍期許這些選手要像郭嚴文一樣，用表現讓自己留在一軍。

悍將隊今天新增確診球員戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳，升上5人支援，其中高國輝、蔣智賢、林琨笙都放進先發名單，今天在天母球場出戰味全龍隊。

總教練丘昌榮同樣確診，黃泰龍將在這段期間代理教頭，他稍早也與丘總通過電話，一起討論今天陣容，黃泰龍說：「丘總也是希望我，要鼓勵選手把握機會。」

黃泰龍提到，希望這批上來的選手，不要覺得自己只是上來代班一下，「要像郭嚴文這樣，把握上來一軍的機會，有好的表現，就可以繼續留在一軍，不會因為時間到了就回到二軍。」黃泰龍強調：「確診無法控制，但可以控制的是上來時能否把握機會，爭取更多留在一軍的機會。」

郭嚴文 林琨笙 蔣智賢

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