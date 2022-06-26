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中職／悍將疫情大爆發 丘昌榮成第3位證實染疫教頭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。報系資料照
富邦悍將隊總教練丘昌榮。報系資料照

富邦悍將隊疫情擴散，今天再新增一批快篩陽性名單，合計5名選手、1名教練，其中包括總教練丘昌榮，也是繼統一獅隊林岳平、樂天桃猿隊曾豪駒後，證實確診教頭第3人，悍將今天在天母球場出戰味全龍隊，將由首席教練黃泰龍代理教頭職務。

悍將昨天公告6人快篩陽性，今天染疫人數持續擴大，球團公告：「富邦悍將球團總教練丘昌榮、球員戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳，今日(6/26)上午一軍例行性快篩呈現陽性，目前已安排就診並依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。26日比賽由首席教練黃泰龍代理總教練職務。

悍將全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。」

悍將在5月10日出現第一位確診球員為江少慶，但疫情控制得宜，接著僅陸續出現零星案例，包括蔣智賢、申皓瑋、陳鴻文、羅力，並未在隊內擴散，卻在昨天引爆染疫潮，昨天有郭俊麟、辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智、董子恩，今天再新增5選手，其中林哲瑄、王正棠、戴培峰、陳真都在昨天的先發名單中，主力選手陸續「中招」。

丘昌榮 富邦悍將 林哲瑄

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