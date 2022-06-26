中職／悍將疫情大爆發 丘昌榮成第3位證實染疫教頭
富邦悍將隊疫情擴散，今天再新增一批快篩陽性名單，合計5名選手、1名教練，其中包括總教練丘昌榮，也是繼統一獅隊林岳平、樂天桃猿隊曾豪駒後，證實確診教頭第3人，悍將今天在天母球場出戰味全龍隊，將由首席教練黃泰龍代理教頭職務。
悍將昨天公告6人快篩陽性，今天染疫人數持續擴大，球團公告：「富邦悍將球團總教練丘昌榮、球員戴培峰、王正棠、林哲瑄、陳真、陳冠勳，今日(6/26)上午一軍例行性快篩呈現陽性，目前已安排就診並依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。26日比賽由首席教練黃泰龍代理總教練職務。
悍將全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。」
悍將在5月10日出現第一位確診球員為江少慶，但疫情控制得宜，接著僅陸續出現零星案例，包括蔣智賢、申皓瑋、陳鴻文、羅力，並未在隊內擴散，卻在昨天引爆染疫潮，昨天有郭俊麟、辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智、董子恩，今天再新增5選手，其中林哲瑄、王正棠、戴培峰、陳真都在昨天的先發名單中，主力選手陸續「中招」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言