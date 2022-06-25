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中職／兄弟煮粥照樣贏悍將 象魔力率先第7勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
象魔力。記者黃仲裕／攝影
象魔力。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟與富邦悍將隊今天在雨勢中苦戰，比賽延遲2小時開打，象魔力先發6局失2分，助兄弟以9：2贏球，他也取得獨步勝投榜領先的第7勝。

象魔力先發6局共用99球，被敲4安打、失2分都非責失分，送出6次三振。

兄弟守備發生3次失誤，王政順、岳東華、黃韋盛各1次，這是本季守備最佳的兄弟繼5月19日對上統一獅隊後再次單場3失誤。

悍將此役的2分都與兄弟「煮粥」有關，雖在首局就先馳得點，但兄弟1局下就靠陳子豪的安打追平，第3局詹子賢、陳文杰、岳東華連3棒二壘打掃回3分。

悍將先發投手陳仕朋第4局續投，先保送林書逸後，再被陳子豪敲出二壘打，留下兩名跑者退場，賴智垣接手投球後，兄弟靠詹子賢的高飛犧牲打、陳文杰安打持續擴大分差。

戰局於第6局再度失控，陳冠勳因2四壞、1觸身保送形成滿壘，黃鈞聲、黃韋盛連兩棒安打再掃回3分。

陳仕朋先發最終只投3局被敲7安打、失6分，吞下本季第3敗，悍將隊再度開啟一波3連敗。

陳仕朋 陳子豪

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