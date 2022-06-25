中職／王溢正完投勝感謝打線 「像冠宇你看他昨天…」

「姊姊」王溢正相隔7年再迎來1場完投勝，在雨神搗蛋之下，比賽在6局下因雨裁定，樂天桃猿隊以10：2大勝味全龍隊，王溢正6局失2分為正式紀錄上的完投勝，打線噴發10分相挺，讓他直呼運氣好，「近幾場都小比分，今天給我大比分，滿感謝他們，像冠宇你看他昨天…。」

王溢正取得本季第3勝、生涯第72勝，前一次完投已要追溯到2015年4月24日，對中信兄弟隊以132球投9局失2分，今天在雨神推波助瀾下以6局失2分「結帳」，完成生涯第3場完投勝。

王溢正所掉的2分都是因為劉基鴻，3局、5局各被掃一發陽春砲，他表示，「那兩轟我想要的位置都沒投到，結果就投進去了。」他解釋第一轟是在球數落後之下，必須投進去對決挨轟，「第二次是太用力，結果球往中間去被打，他最近應該是狀況非常好，昨天也是對豪勁打全壘打，很厲害，下次要小心一點。」

受到疫情、雨勢影響，王溢正前一場出賽已是6月3日，前一場先發更是5月20日，連他自己都笑說：「太久沒上場，當時大家都還在坐牢（隔離），我就苦撐，大家出來後，又下雨，我又沒機會丟，現在都回來了，我又回去（中繼）了，今天一開始看到下雨，整個心情又down掉，拜託讓我丟個球。」

久違的登板，王溢正坦言身體控制感覺很陌生，對打者的感覺也很陌生，「但是工作有做好是滿開心的，至少運氣在我這邊。」猿隊為他端出「「愛姊姊打線」，6局沒打完已經打了10分，也讓他直呼感謝隊友。