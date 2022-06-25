快訊

推翻羅訴韋德案…美國女權開倒車 全球墮胎權現況一覽

一夥惡煞闖新莊火鍋店砍人 2人受傷急送醫

猴痘入侵恐擴散？醫揭驚人數據示警：難怪國外專家緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／成晉「飛撲撈魚」變安打 總仔讚球棒控制力佳

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
成晉第3局執行打帶跑，帶著一定要碰到球的信念，幾乎跪倒在地上碰出一支安打，總教練曾豪駒賽後也讚關鍵。圖／樂天桃猿隊提供
成晉第3局執行打帶跑，帶著一定要碰到球的信念，幾乎跪倒在地上碰出一支安打，總教練曾豪駒賽後也讚關鍵。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天打到6局下因雨裁定，以10：2擊敗味全龍隊，成晉第3局執行打帶跑，帶著一定要碰到球的信念，幾乎跪倒在地上碰出一支安打，總教練曾豪駒賽後也讚關鍵，點名他的球棒控制力佳，成為執行戰術的最佳第2棒人選；成晉聊起這一球，也笑說是生涯最離奇安打，還以「飛撲撈魚」形容。

猿隊今天打線爆發，打到6局已經灌進10分，第3局的5分大局，陳晨威、林立接連上壘後，成晉面對低球幾乎快呈趴姿也能敲出安打，先為猿隊打回超前分，陳俊秀安打「補刀」再添1分，接著就是朱育賢一棒炸裂三分砲。

曾豪駒表示，「成晉那一顆算是滿關鍵的play，有那一個play才有後續的大局，那一顆是打帶跑戰術，他也徹底執行教練團任務，在第二棒的位置表現很好。」

成晉表示，當下照著戰術走，就是想盡辦法打到球，意外形成安打，「嚇一跳啊！感覺運氣滿好的，剛好在界內。」被問到是不是生涯最離奇安打，成晉笑說：「應該是喔！如果不是戰術一定不會去揮那球。」

成晉揮空率低的特色成為執行戰術的最佳人選，曾豪駒也說：「在作戰時就要考慮個人能力、狀況，會這樣下就是相信他可以執行到我們想要的，他球棒控制能力很好，相信他可以完成。」對於總仔的稱讚，成晉則說：「不要差太多，都會想辦法靠控制能力碰進場內，把教練下的戰術執行好，攻勢比較串連，贏球機率就比較高。」

曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／曾仁和下周歸隊先發 啟動「魚尾巴」保護機制

中職／得分嗆司斷在他的5K 林泓育最在意第3局那一K

中職／陳冠宇好投感覺咻一下就投完 曾總笑說：問天了

中職／牛棚翻身成聯盟最穩 猿隊教頭點出關鍵

相關新聞

中職／朱育賢3分砲讓龍隊陷流沙 王溢正6局完投勝

王溢正相隔7年再迎來1場完投勝，在雨神搗蛋之下，比賽在6局下因雨裁定，樂天桃猿隊以10：2大勝味全龍隊，王溢正6局失2分...

中職／劉基鴻「開關」打開了？龍隊相隔8287天再現雙響

味全龍隊狀元郎劉基鴻昨天9局驚天一棒敲出追平陽春砲，手感延續到今天，面對樂天桃猿隊炸裂雙響砲，龍隊隊史相隔8287天再有...

中職／驚！戰績剛有起色 悍將5人快篩陽性

富邦悍將隊近期戰績漸有起色，今天卻傳出大批球員染疫，球團宣布5人快篩陽性，包括先發投手郭俊麟，必須暫時脫離戰線，勢必衝擊...

中職／王溢正完投勝感謝打線 「像冠宇你看他昨天…」

「姊姊」王溢正相隔7年再迎來1場完投勝，在雨神搗蛋之下，比賽在6局下因雨裁定，樂天桃猿隊以10：2大勝味全龍隊，王溢正6...

中職／陳冠宇好投感覺咻一下就投完 曾總笑說：問天了

樂天桃猿隊左投陳冠宇昨天繳出中職生涯代表作，首度投滿7局，勝投卻在M1時飛走，總教練曾豪駒也笑說：「問天了」，陳冠宇的心...

中職／曾仁和下周歸隊先發 啟動「魚尾巴」保護機制

樂天桃猿隊投手曾仁和預計在下周重返一軍先發，他今年已經4度因強襲球造成腳部「中彈」，這回重返賽場要啟動「魚尾巴保護機制」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。