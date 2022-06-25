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中職／成晉「飛撲撈魚」變安打 總仔讚球棒控制力佳
樂天桃猿隊今天打到6局下因雨裁定，以10：2擊敗味全龍隊，成晉第3局執行打帶跑，帶著一定要碰到球的信念，幾乎跪倒在地上碰出一支安打，總教練曾豪駒賽後也讚關鍵，點名他的球棒控制力佳，成為執行戰術的最佳第2棒人選；成晉聊起這一球，也笑說是生涯最離奇安打，還以「飛撲撈魚」形容。
猿隊今天打線爆發，打到6局已經灌進10分，第3局的5分大局，陳晨威、林立接連上壘後，成晉面對低球幾乎快呈趴姿也能敲出安打，先為猿隊打回超前分，陳俊秀安打「補刀」再添1分，接著就是朱育賢一棒炸裂三分砲。
曾豪駒表示，「成晉那一顆算是滿關鍵的play，有那一個play才有後續的大局，那一顆是打帶跑戰術，他也徹底執行教練團任務，在第二棒的位置表現很好。」
成晉表示，當下照著戰術走，就是想盡辦法打到球，意外形成安打，「嚇一跳啊！感覺運氣滿好的，剛好在界內。」被問到是不是生涯最離奇安打，成晉笑說：「應該是喔！如果不是戰術一定不會去揮那球。」
成晉揮空率低的特色成為執行戰術的最佳人選，曾豪駒也說：「在作戰時就要考慮個人能力、狀況，會這樣下就是相信他可以執行到我們想要的，他球棒控制能力很好，相信他可以完成。」對於總仔的稱讚，成晉則說：「不要差太多，都會想辦法靠控制能力碰進場內，把教練下的戰術執行好，攻勢比較串連，贏球機率就比較高。」
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