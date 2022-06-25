中職／朱育賢3分砲讓龍隊陷流沙 王溢正6局完投勝
王溢正相隔7年再迎來1場完投勝，在雨神搗蛋之下，比賽在6局下因雨裁定，樂天桃猿隊以10：2大勝味全龍隊，王溢正6局失2分為正式紀錄上的完投勝，朱育賢則以三分砲、4分打點獲選單場MVP。
王溢正中職生涯先前有過2次9局完投勝，前一次為2015年4月24日對中信兄弟隊以132球投9局失2分，今天在雨神推波助瀾下以6局失2分，完成生涯第3場完投勝。
王溢正所掉的2分都是因為劉基鴻，3局、5局各掃一發陽春砲，加上昨天在第9局的驚天追平轟，劉基鴻近兩天跨場4打席內3度開轟，單場雙響砲的龍隊隊史前一人，已要追溯到1999年10月17日張泰山。
猿隊為王溢正端出「「愛姊姊打線」，3局下灌進5分大局，成晉面對低球幾乎快呈趴姿也能敲出安打，先為猿隊打回超前分，陳俊秀安打「補刀」再添1分，接著就是朱育賢一棒炸裂三分砲。
猿隊持續打爆對手，林立第4局掃出陽春砲，本季第7轟續在全壘打榜上獨走，至第6局陳俊秀的內野滾地球、帶有1分打點，猿隊已打下10分，比賽也在此時因雨喊停。
朱育賢賽前累積498分打點，此役海灌4分打點，這支三分砲一舉幫助他跨過500分打點門檻，也獲選單場MVP。
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