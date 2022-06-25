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中職／劉基鴻「開關」打開了？龍隊相隔8287天再現雙響
味全龍隊狀元郎劉基鴻昨天9局驚天一棒敲出追平陽春砲，手感延續到今天，面對樂天桃猿隊炸裂雙響砲，龍隊隊史相隔8287天再有選手單場雙響砲，前一人為1999年的張泰山。
兩隊昨天在桃園球場打滿12局，龍隊靠著劉基鴻9局狙擊猿隊守護神豪勁的追平轟，獲選單場MVP；兩隊今天續在桃園球場交手，猿隊火力大爆發，朱育賢三分砲、林立陽春砲，龍隊的亮點則由劉基鴻包辦，3局上敲出陽春砲，5局上再掃一發。
加上前役在9局的陽春砲、12局的內野安打，劉基鴻近兩天跨場4打席內都是安打、3度開轟，打擊「開關」彷彿就此打開。
劉基鴻生涯首度單場雙響砲，龍隊隊史則是第28人次，前一人要追溯到1999年10月17日的張泰山，當時在台南面對統一獅隊完成，龍隊前27人次有5次是張泰山。
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