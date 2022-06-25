中職／王玉譜專精2種球路放大優勢 延長賽穩守葉總感動

中職味全龍隊昨天與樂天桃猿隊鏖戰12局，王玉譜後援2局穩守、拿下勝投，讓總教練葉君璋直言「眼淚快流出來」，專精2種球路，能讓打者打不好就是好投手，王玉譜要想辦法放大優勢。

中華職棒味全龍隊昨天與樂天桃猿隊鏖戰至延長賽，龍隊後援投手王玉譜11局接手後援，總計用32球投2局，沒被敲出安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，球隊靠著林智勝致勝安打拿勝，王玉譜睽違1年多拿下勝投。

王玉譜表示，昨天登板後援，只想著不要失分，球隊12局有打下分數，就要想辦法守下來；龍隊總教練葉君璋昨天賽後表示，看到王玉譜可以投成這樣、2局穩守，眼淚都快要流下來。

王玉譜笑說，葉君璋會這樣說，自己的表現是原因之一，但最主要的應該是大家昨天都很想贏，昨天賽前龍隊與桃猿隊本季8場對戰全輸，對上桃猿隊求勝的心會更強烈，昨天從落後、平手、再領先，大家都想要贏球。

王玉譜2020年底擴編選秀被龍隊選進，過去控球是問題，葉君璋也持續幫忙修正調整，葉君璋最近一個月也持續協助王玉譜調整投球機制，昨天比賽也看到成果。

王玉譜表示，今年更可以做自己，想辦法把優勢放大、讓大家看不到缺點，優勢是球速和球的品質，強化自己、拿出最好的表現給教練團看，私下的訓練、投球的量都有拉大。

王玉譜主要球路是直球、滑球，年初也有想過要多練變化球、增加球路，但他表示，後來轉念，投短局數的比賽，想辦法把這兩顆練到最好，「在我心裡，強的投手是，就算對手知道你要投什麼球路，也可以讓他們打不好。」這也是自己的目標。