中職／曾仁和下周歸隊先發 啟動「魚尾巴」保護機制

樂天桃猿隊投手曾仁和預計在下周重返一軍先發，他今年已經4度因強襲球造成腳部「中彈」，這回重返賽場要啟動「魚尾巴保護機制」，多的是1個意識，而非多大的改變。

曾仁和從熱身賽就頻頻被強襲球打中，今年4月10日的首場例行賽出賽，熟悉的畫面再度重演，他只投0.1局、2球就因強襲球倒地，被擔架抬離場，檢查後確認為右側腓骨線型骨裂，休兵至6月15日才在二軍恢復出賽。

總教練曾豪駒表示，預計下周將有1場先發交給曾仁和，歸隊就是先發，不會先從中繼出發。曾仁和今天在桃園球場牛棚練投，上一場出賽感覺都還不錯，但球速還沒提升到先前水準。

「魚尾巴」頻繁中彈，曾仁和坦言是過去不曾有過，「之前不會遇到那麼會打投手（方向）的，在美國大家幾乎都是打外野、往全壘打牆打，我不知道怎麼講那個感覺，現在在台灣好像隨時都會打過來。」

曾豪駒先前提到，曾仁和屢被強襲球打到腳，原因可能出在投完球後重心會往左偏，等他歸隊後要再練練守備；曾仁和也透露確實有討論過這部分，「比較像是我投完沒有瞬間轉身，腳好了之後，就有在二軍練一些守備的東西。」

他透露其實並沒有多大的改變，只是多一個意識，「不可能因為這個去改變投球機制，只是丟完了當下就要有個意識球可能會打過來，至少球過來不會嚇到。」

除了比賽中看得到的「魚尾巴」3度中彈，曾仁和自爆還有一次是練球時，被捕手的傳球反彈後打到膝蓋，被虧起應該幫腳投保，他笑答：「如果有保險應該要保，但我應該會被拒保，詐保有沒有，怎麼可能被連續打到3次。」