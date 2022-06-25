快訊

天空破洞！雨瀑籠罩台北市信義區 鄭明典驚呼：誰開水龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾仁和下周歸隊先發 啟動「魚尾巴」保護機制

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手曾仁和。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊投手曾仁和。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊投手曾仁和預計在下周重返一軍先發，他今年已經4度因強襲球造成腳部「中彈」，這回重返賽場要啟動「魚尾巴保護機制」，多的是1個意識，而非多大的改變。

曾仁和從熱身賽就頻頻被強襲球打中，今年4月10日的首場例行賽出賽，熟悉的畫面再度重演，他只投0.1局、2球就因強襲球倒地，被擔架抬離場，檢查後確認為右側腓骨線型骨裂，休兵至6月15日才在二軍恢復出賽。

總教練曾豪駒表示，預計下周將有1場先發交給曾仁和，歸隊就是先發，不會先從中繼出發。曾仁和今天在桃園球場牛棚練投，上一場出賽感覺都還不錯，但球速還沒提升到先前水準。

「魚尾巴」頻繁中彈，曾仁和坦言是過去不曾有過，「之前不會遇到那麼會打投手（方向）的，在美國大家幾乎都是打外野、往全壘打牆打，我不知道怎麼講那個感覺，現在在台灣好像隨時都會打過來。」

曾豪駒先前提到，曾仁和屢被強襲球打到腳，原因可能出在投完球後重心會往左偏，等他歸隊後要再練練守備；曾仁和也透露確實有討論過這部分，「比較像是我投完沒有瞬間轉身，腳好了之後，就有在二軍練一些守備的東西。」

他透露其實並沒有多大的改變，只是多一個意識，「不可能因為這個去改變投球機制，只是丟完了當下就要有個意識球可能會打過來，至少球過來不會嚇到。」

除了比賽中看得到的「魚尾巴」3度中彈，曾仁和自爆還有一次是練球時，被捕手的傳球反彈後打到膝蓋，被虧起應該幫腳投保，他笑答：「如果有保險應該要保，但我應該會被拒保，詐保有沒有，怎麼可能被連續打到3次。」

曾仁和 曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／得分嗆司斷在他的5K 林泓育最在意第3局那一K

中職／曾仁和預計下週回先發 面對強襲球加強防守意識

中職／牛棚翻身成聯盟最穩 猿隊教頭點出關鍵

中職／桃猿領跑因「團結」 曾豪駒點名1選手成長最多

相關新聞

中職／驚！戰績剛有起色 悍將5人快篩陽性

富邦悍將隊近期戰績漸有起色，今天卻傳出大批球員染疫，球團宣布5人快篩陽性，包括先發投手郭俊麟，必須暫時脫離戰線，勢必衝擊...

中職／陳冠宇好投感覺咻一下就投完 曾總笑說：問天了

樂天桃猿隊左投陳冠宇昨天繳出中職生涯代表作，首度投滿7局，勝投卻在M1時飛走，總教練曾豪駒也笑說：「問天了」，陳冠宇的心...

中職／曾仁和下周歸隊先發 啟動「魚尾巴」保護機制

樂天桃猿隊投手曾仁和預計在下周重返一軍先發，他今年已經4度因強襲球造成腳部「中彈」，這回重返賽場要啟動「魚尾巴保護機制」...

中職／豪勁神話終結仍自豪 好奇問起連續場次紀錄誰屬

今年中職的最強守護神豪勁，昨天在9局下、兩出局挨了劉基鴻的追平陽春砲，初登板起107局未挨轟紀錄終結，豪勁今天談到此事，...

中職／重磅補強！悍將延攬前兄弟洋投羅曼擔任投手教練

富邦悍將隊今天公布重磅補強，延攬新外籍投手教練羅曼（Orlando Roman）加入教練團，羅曼已於本周抵台展開隔離，預...

日職／田中將大平個人最慘6連敗 樂天石井教頭仍對他有信心

田中將大去年與洋基合約結束後，回到日職老東家與樂天金鷹簽下合約，不過，近期似乎不太順遂，昨日面對西武獅苦吞6連敗，平生涯最慘紀錄，對此樂天監督石井一久則未苛責其表現，並表示「期待他下次先發的表現。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。