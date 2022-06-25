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中職／得分嗆司斷在他的5K 林泓育最在意第3局那一K

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林泓育。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊林泓育。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊昨天打滿12局以1：2惜敗味全龍隊，林泓育扛第4棒吞下5次三振，今天先退出先發打線，總教練曾豪駒坦言，嗆司剛好在他這邊斷掉，「但不能預期每次選手都能幫你使命必達，會把他放在上面就是相信他，相信他會調整過來。」

加上昨天的林泓育，中職史上打者單場5K共發生過8人次，今天林泓育退出先發打線，改由朱育賢擔任第4棒，捕手則因張閔勛昨天蹲了12局，加上天氣較熱，安排他輪休，改由嚴宏鈞扛起此役與王溢正的搭檔。

對於小胖的5K秀，曾豪駒認為選手難免會遇到，林泓育近兩、三場在揮擊、跟球節奏上沒那麼好，確實有得分嗆司斷在他這棒，「昨天整體打線有一些機會沒有把握住是沒有錯，但不會是一個人的責任。」

曾豪駒也說：「（林泓育）壓力一定會有，扛的是中心棒次，大家在他的表情可能看不出來，但是他也想為球隊建功，昨天看起來是沒把握住。」林泓則提到，最嘔滿壘、一出局的機會，沒把三壘那分送回來，「可以用出局數得分的就是要把握住，這是基礎的東西。」

猿隊今年戰績雖獨走，但3位主砲始終處於低迷，也一直飽受檢討，除了林泓育的5K外，昨天朱育賢同樣是5支0，陳俊秀未先發，12局代打選到保送。

面對外界質疑，林泓育說：「大家對你的有預期時，對你有聲音，這是很合理、很正常，但我知道我自己在做什麼，我一直以來都是一樣，朝可以幫助球隊的方向，盡力去把自己的能力放大。」

林泓育 曾豪駒 朱育賢

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