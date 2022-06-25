中職／曾仁和預計下週回先發 面對強襲球加強防守意識

中職樂天桃猿隊投手曾仁和今年運氣不是很好，多次被強襲球打到，4月首場先發再被砸中骨裂，預計下週回到先發輪值，他笑說只能想辦法加強意識，丟完球瞬間就要防守。

中華職棒樂天桃猿隊投手曾仁和今年從春訓熱身賽開始多次被強襲球打到，4月10日本季首場一軍先發，對中信兄弟只投2球就被強襲球打中，經過檢查後是右側腓骨線型骨裂，6月開始在二軍有出賽。

曾仁和6月15日在二軍未來之星交流賽登板先發，對業餘安永鮮物成棒隊，總計用55球投5局，被敲出1支安打，投出2次三振、3次保送、無失分，拿下勝投。

桃猿隊總教練曾豪駒今天表示，曾仁和預計下週會負擔一場一軍先發，王溢正則會回到中繼角色，至於是哪一場之後再公布。

曾仁和自評二軍出賽狀況不錯，今年頻繁被強襲球打到也只能苦笑，想躲也躲不掉，是否是投球機制影響、造成比較容易被打者擊出的球打到，曾仁和也表示，投球機制要改也不太可能，「但要有意識，丟完每顆球的瞬間就要防守，有心理準備球會打過來。」

曾仁和表示，過去旅美時期沒有過這樣的經驗，國外的打者球也會打的很強，但他們都想打大支、想辦法往外野打，很少會往投手的方向打過來。

曾仁和細數，今年比賽中被強襲球打到3次、練習也被打到一次，但不會覺得有陰影，只是如果失投，就要特別注意球會往自己的方向打來。

曾仁和表示，先前球隊因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響多名主力缺席，自己有關注比賽，也想要早點歸隊，如果自己在就可以分擔投球局數，下週會投哪一場先發還沒有接到通知，目前是上半季爭冠期多多少少會有壓力，將盡全力幫助球隊拿下勝利。