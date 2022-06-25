中職／豪勁神話終結仍自豪 好奇問起連續場次紀錄誰屬

今年中職的最強守護神豪勁，昨天在9局下、兩出局挨了劉基鴻的追平陽春砲，初登板起107局未挨轟紀錄終結，豪勁今天談到此事，雖遺憾結局不好，但回顧這段神奇紀錄，他說：「可以維持這麼長時間沒被打全壘打，我還是為自己感到驕傲。」

豪勁曾在日職效力廣島鯉魚隊兩季，合計98.1局被敲5發全壘打，這5轟分別出自山田哲人、筒香嘉智、巴倫汀（Wladimir Balentien）、瓊斯（Garrett Jones）、洛培茲（José López）；在中職所挨的第1轟，由劉基鴻痛下殺手，豪勁賽前累積76場登板、107局沒有挨轟，初登板起未挨轟局數已經排名中職史上第4，神話在昨天遭到終結。。

豪勁表示，「被打全壘打結局當然不好，那一球是失投，對方掌握很好。」總教練曾豪駒則認為，再好的投手都有失投的一天，重點是過了之後如何快速調整回來，「豪勁還是很好的投手，還是我們的最後一道防線。」

這段神奇之旅的推進，豪勁也心裡有譜，他透露有其他人告知，他因此知道有這個紀錄，但自己沒有特別follow，每天上場就是盡量去完成自己的任務。

豪勁話鋒一轉詢問，紀錄保持人的身分為先發或後援，而以154局排名首位的La New熊隊梅森、113.2局排在第三的統一獅隊吳俊良定位先發，以118.1局排在第2的勞勃則是56場都是後援，他對此笑問：「那我可能是最多連續場次未挨轟的投手吧？」

今年為豪勁在中職的第二季，與去年不同的是，多了老婆、女兒的陪伴，IG也常分享與妻女在台日常，他透露：「目前為止因為時間、疫情，還沒有太常出去，有一起去逛街，也有去Xpark，大部分都是盡量待在家裡，陪家人看電影、陪女兒畫畫，之後休假也想帶他們去海邊走走。」