中職／陳冠宇好投感覺咻一下就投完 曾總笑說：問天了

樂天桃猿隊左投陳冠宇昨天繳出中職生涯代表作，首度投滿7局，勝投卻在M1時飛走，總教練曾豪駒也笑說：「問天了」，陳冠宇的心情倒是一點都不在意，比起沒有勝投，昨天投出自己想要的節奏，讓他直呼感覺一下子5局就投完了。

陳冠宇昨天對味全龍隊先發7局共用103球，被敲5安、失1分，外帶7次三振，相隔超過2000個日子再次體驗投滿7局的滋味，可惜因終結者豪勁9局下挨了劉基鴻的追平轟，讓陳冠宇的好投錯過勝投。

陳冠宇回憶昨天的投球，眼神中充滿自信，「感覺很快5局就投完了，好像比賽才剛開始，所以感覺很順，好像是第一次有這種感覺。」

他在返台之初因為過於謹慎的投球，球球都想控在邊角，也導致比賽節奏拖得較慢，曾豪駒也曾透露希望他的投球節奏可以再快一點，昨役就讓曾總看到期望的樣子，曾豪駒說：「我覺得投手本來就不能怕被打，就是要勇敢去對決。」陳冠宇透露，昨天雖有危機，但可以快速解決，加上捕手張閔勛的配球，也讓他很有安心感，節奏自然順起來。

9局目睹勝投飛走，陳冠宇的心情沒有太大起伏，「被打全壘打我覺得沒怎樣，但希望球隊有贏就好，有點可惜，但大家都盡了全力。」聽聞總仔以「問天」形容，他笑答：「我覺得還好啦，這就是比賽的一環，大家都想要贏，洩氣是自己投不好才會洩氣，把自己本分做好，可以幫助球隊離勝利越來越近才是我的目標。」

中職生涯首度解鎖7局先發，也是相隔近6年再度體驗，陳冠宇說：「真的是隔了滿久，說真的，我對體力比較沒有太大擔心，意志力撐過了，希望以後也都可以以7局為目標。」