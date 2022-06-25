中職／驚！戰績剛有起色 悍將5人快篩陽性

田中將大去年與洋基合約結束後，回到日職老東家與樂天金鷹簽下合約，不過，近期似乎不太順遂，昨日面對西武獅苦吞6連敗，平生涯最慘紀錄，對此樂天監督石井一久則未苛責其表現，並表示「期待他下次先發的表現。」

2022-06-25 11:23