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中職／驚！悍將戰績剛有起色 5人快篩陽性

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中職／驚！戰績剛有起色 悍將5人快篩陽性

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
悍將郭俊麟。 記者侯永全／攝影
悍將郭俊麟。 記者侯永全／攝影

富邦悍將隊近期戰績漸有起色，今天卻傳出大批球員染疫，球團宣布一軍5人快篩陽性，包括先發投手郭俊麟，必須暫時脫離戰線，勢必衝擊戰力。

球團公告表示，「富邦悍將球團球員郭俊麟、辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智，今日(6/25)上午一軍例行性快篩呈現陽性，目前已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟。另董子恩於二軍例行性快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR門診及依規定通報聯盟。即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。

悍將全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。」

悍將在5月10日出現第一位確診球員為江少慶，並未在隊內擴散，接著出現零星確診案例，包括蔣智賢、申皓瑋、陳鴻文、羅力，結果今天一次傳出5人。

富邦悍將 郭俊麟 申皓瑋

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