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徐旭東問為何棒球打的好 郭泓志：因為吃芒果

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台南市長黃偉哲(左)、遠東集團董事長徐旭東(中)、棒球選手郭泓志(右)中午在板橋大遠百促銷台南芒果。記者李定宇／攝影
台南市長黃偉哲(左)、遠東集團董事長徐旭東(中)、棒球選手郭泓志(右)中午在板橋大遠百促銷台南芒果。記者李定宇／攝影

台南市為促銷當地芒果，今中午在板橋大遠百舉行拍賣會，市長黃偉哲親自促銷，台南出生的郭泓志也準備簽名帽送得標者，並由遠東集團董事長徐旭東標下兩盒共兩萬元頂級芒果，徐旭東好奇詢問郭泓志為何棒球打的這麼好？郭泓志則回應：因為吃芒果。讓現場笑聲不斷。

台南市改良種芒果種植面積達6936公頃，產量及種植面積均佔全台50%，雖今年因為氣候的緣故導致芒果產量減少7成，但台南市府仍舉辦「2022台南國際芒果節」台北展售活動，台南市長黃偉哲北上與遠東集團董事長徐旭東、台灣選手的職棒選手郭泓志共同促銷。

郭泓志並準備簽名帽給今天得標消費者，郭泓志還聊到以前只知道日本有個要價上萬的太陽芒果品種，沒想到台南也改良出可以媲美的芒果，這次競標芒果兩組，一組是種植在南化區的頂級愛文芒果、及今年獲農委會永續善農獎得主林易辰所培育出超大玉文芒果，兩組頂級芒果皆由徐旭東以各一萬元標下。

徐旭東會後則好奇問郭泓志為盒這麼會打棒球？郭泓志也打趣回應因為吃芒果，並說當然也需要努力練習。台南市長黃偉哲表示，台南的芒果品質優良，甜度高且香氣濃郁，這些年無論在國際或國內市場非常受到歡迎，現在更推出台灣下單、日本取貨服務，因此每年芒果季都吸引相當多芒果愛好者來到台南大快朵頤。

台南市農業局長李建裕則表示，芒果季期間在台南玉井、南化、楠西、左鎮、官田及大內區6個芒果產區，都有採果體驗及芒果料理DIY的農遊體驗，適合全家大小參加。

種植在南化區的頂級愛文，由於南化具有白堊土和青灰岩地形、此批種植於山坡地的芒果日照充足，芒果色澤鮮艷又名太陽果，從重量550g以上的芒果選出2顆裝1盒。記者李定宇／攝影
種植在南化區的頂級愛文，由於南化具有白堊土和青灰岩地形、此批種植於山坡地的芒果日照充足，芒果色澤鮮艷又名太陽果，從重量550g以上的芒果選出2顆裝1盒。記者李定宇／攝影
今年獲得農委會永續善農獎的得主林易辰所種出來、精選培育出的超大玉文芒果，由愛文及金煌兩個品種的培育而成，每顆重達800至900克重。記者李定宇／攝影
今年獲得農委會永續善農獎的得主林易辰所種出來、精選培育出的超大玉文芒果，由愛文及金煌兩個品種的培育而成，每顆重達800至900克重。記者李定宇／攝影
台南市府今中午在板橋大遠百促銷台南芒果。記者李定宇／攝影
台南市府今中午在板橋大遠百促銷台南芒果。記者李定宇／攝影

郭泓志 棒球

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