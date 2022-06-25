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日職／田中將大平個人最慘6連敗 樂天石井教頭仍對他有信心

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大。 美聯社
田中將大。 美聯社

田中將大去年與洋基合約結束後，回到日職老東家與樂天金鷹簽下合約，不過，近期似乎不太順遂，昨日面對西武獅苦吞6連敗，平生涯最慘紀錄，對此樂天監督石井一久則未苛責其表現，並表示「期待他下次先發的表現。」

田中將大昨天比賽，先發6局，失4分，其中包含了兩發全壘打，無緣帶領球隊奪勝，樂天金鷹3:4一分之差輸給西武獅，而田中也苦吞本季第7敗，同時平了先前在大聯盟生涯最多6連敗紀錄，防禦率方面升至2.92。

賽後田中將大對於此役表現說到：「失分部分很可惜，我會仔細思考有問題的地方，並進行修正。」而樂天監督石井一久對此也點出子弟兵的問題，並表示，「應該是決勝球太甜了，但也別太苛責，因沒有一個投手能整季都是良好的狀態不吞敗，田中的優點是起伏不大，我還是很期待他下次的表現。」

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