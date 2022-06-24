中職／百安是發追平轟 劉基鴻好興奮：我能做到

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊劉基鴻。記者許正宏／攝影
味全龍隊劉基鴻。記者許正宏／攝影

味全龍隊今晚在與樂天桃猿隊的12局纏鬥中，以3：2拿下勝利，劉基鴻在9局上的追平轟不僅幫球隊續命，也是個人百安，對他來說「意義重大」，是從低落情緒中站起的象徵。

龍隊今晚受制於猿隊先發投手陳冠宇的7局好投，打完前8局以1：2落後，9局上兩出局面對生涯前107局從未挨轟的豪勁，劉基鴻從他手中轟出一發陽春砲。

劉基鴻表示，前幾次沒打好，告訴自己都過去了，鎖定自己想要的位置，剛好對方一顆失投滑球有掌握住，「很興奮我做到了，可以幫助球隊把比賽延續下去。」

總教練葉君璋也說：「恭喜他，有打出狀元的價值，豪勁一直投的很好，球的品質都保持不錯。」

龍隊靠著12局上林智勝的超前安，中止今年對戰猿隊的8連敗，葉總說，對他們一直有壓力在，中間有幾次贏的機會沒把握住，「這一勝對我們很重要。」

追平轟變生涯百安，是劉基鴻的意外之喜，因為之前有1支安打卡在延賽尚未計入，劉基鴻說：「百安對我意義重大，之前的我如果遇到前幾次沒打好，就會低落下去、爬不起來，這支安打對我自信增加滿多的。」

葉君璋近期在調教王玉譜上花了滿多心力，今天王玉譜也守住第11、12局回報，葉君璋表示，第1局投完用球數不多，因此決定讓他續投，看到最後成果「眼淚快要掉下來」。

劉基鴻 葉君璋 王玉譜

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