中職／劉基鴻追平轟、林智勝超前安 龍中止對猿8連敗

樂天桃猿隊投手陳冠宇今天繳出7局失1分的返台代表作，然而味全龍隊靠著劉基鴻在9局下2出局後的追平轟，延長賽12局上林智勝又從老東家手中敲出超前安，最終反以3：2逆轉勝，中止本季對戰8連敗。

陳冠宇今年對龍隊兩場都投得不錯，今天更上一層樓，雖然在6局遇到亂流，開局被李凱威、拿莫伊漾連敲兩支二壘打而丟掉1分，但撐過去後沒有再失，最終以103球投完7局收工，被敲5支安打，另有7次三振，四壞、觸身保送各1，防禦率下修到3.68。

陳冠宇自去年返台加盟猿隊後，投過最長就是6.1局，今天刷新個人紀錄，他在日職最長局數也是7局，最近一次是2015年9月30日對戰火腿隊時，相隔2093天。

猿隊打線在1局下就先由林立陽春砲注入分數，5局下張閔勛保送後，靠推進、暴投上三壘，成晉高飛犧牲打打回第2分。

陳冠宇的本季第二勝眼見就要進帳，不料終結者豪勁在9局下2出局後，被劉基鴻敲出追平陽春砲，中斷個人初登板連107.2局未挨轟，陳冠宇的勝投也飛走。

反而是龍隊先發投手鋼龍樂開懷，同樣投103球，只是6局失2分優質先發，差點吞下本季第3敗，好在劉基鴻幫他解套。

兩隊以2：2進入延長賽，12局上龍隊吳東融、劉基鴻從朱俊祥手中連敲2安，此時林智勝上場代打，再敲出一支中外野落點巧妙飛球，中外野手、二壘手都來不及接球，形成德州安打，超前比數，龍隊最終就以1分差獲勝。

龍隊贏球後，中止今年對戰猿隊8連敗、跨季10連敗，僅追平對戰球隊單季最長連敗，而隊史跨季最長連敗是在1996年對兄弟象時的跨季10連敗。 劉基鴻9局上敲出追平陽春砲。記者許正宏／攝影

【中央社台北24日電】

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊投手陳冠宇今天7局優質先發卻無緣勝投，味全龍隊一路落後，劉基鴻9局敲追平分陽春砲，延長賽第12局林智勝代打建功，幫球隊以3比2拿下3連勝。

力拚上半季冠軍的桃猿晚間在樂天桃園棒球場迎戰龍隊，這也是陳冠宇本季首場主場先發。

展現壓制力的陳冠宇前5局僅被敲3支安打，直到6局被李凱威、拿莫．伊漾接連敲二壘打失掉1分，但及時回穩、沒多掉分數。

陳冠宇總計用103球投7局，僅被敲出5支安打，投出7次三振、2次四死球，失掉1分責失分，為自日本返台後單場最長投球局數，但無關勝敗。

桃猿打線開賽就有表現，林立1局開轟、陽春砲幫球隊取得領先，為個人本季第6轟，5局張閔勛選到四壞保送、陳晨威犧牲觸擊，再靠暴投上到三壘，成晉敲出高飛犧牲打，送回球隊第2分。

龍隊比賽前半段一路落後，9局靠劉基鴻陽春砲，以2比2扳平比數，這也是劉基鴻本季第2轟及中職生涯第100安。

兩隊鏖戰到延長賽第12局，龍隊靠吳東融、劉基鴻接連安打攻占得點圈，林智勝代打建功，敲出中外野方向關鍵安打，送回致勝分，龍隊拿下本季與桃猿對戰首勝，劉基鴻獲單場最有價值球員（MVP）。

此外，中職原訂在洲際棒球場中信兄弟隊對戰統一7-ELEVEn獅隊因雨延賽，比賽延到7月13日原場地補賽。