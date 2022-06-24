快訊

婦女墮胎權不再受保障？美聯邦最高法院推翻羅訴韋德案

台中第二市場滷肉飯命案 凶嫌殺人罪嫌遭檢方聲押

抗陸色彩鮮明…環太平洋軍演29日登場 26國參加、台灣未受邀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／豪勁初登板未挨轟停在107.2局 被劉基鴻破功

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊後援投手豪勁。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊後援投手豪勁。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊終結者豪勁初登板未挨轟紀錄中斷在107.2局，被挨轟的時機不是時候，今天在9局下遭到味全龍隊劉基鴻轟出陽春砲，也讓比數被追平成2：2。

猿隊今天靠著先發投手陳冠宇7局失1分的好投，加上林立開轟、成晉高飛犧牲打，取得2：1領先，不料9局上豪勁登板後先解決代打的劉時豪、吳東融，2出局後面對劉基鴻卻被敲出一發左外野全壘打。

豪勁初登板未挨轟紀錄停在107.2局，不過仍已超越湯瑪仕的102.1局，站上史上第4長， 2010年La New熊梅森154局未挨轟紀錄仍牢不可破。

中職初登板起最長未挨轟局數紀錄

1、 梅森（La New熊） 2010年 154局

2 、勞勃（兄弟象） 1996年 118.1局

3、吳俊良（統一獅）1996年 113.2局

4、豪勁（樂天桃猿）2021-22年 107.2局

5、湯瑪仕（兄弟象）2012-14年 102.1局

6、寇迪（中信兄弟）2014-15年 100.1局

7、強納森（統一獅）2012年 91局

8、布里悍（味全龍）2021-22年 88局

9、余文彬（興農牛）2003年 85局

10、許銘傑（樂天桃猿）2014年 82.2局

樂天桃猿 統一獅 劉基鴻

延伸閱讀

中職／還是王牌！德保拉8局失2分好投 兄弟止4連敗

中職／龍隊連施抓包、滿壘計 悍將苦吞5連敗

中職／首例被抓到！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

圖輯／劉基鴻一壘安打2打點 味全龍5:2暫時領先富邦

相關新聞

中職／豪勁初登板未挨轟停在107.2局 被劉基鴻破功

樂天桃猿隊終結者豪勁初登板未挨轟紀錄中斷在107.2局，被挨轟的時機不是時候，今天在9局下遭到味全龍隊劉基鴻轟出陽春砲，...

中職／龍隊沒先發了！王維中、林子昱肌肉發炎要休1個月

味全龍隊王牌王維中確定是左後背肌發炎，至少要休1個月，加上林子昱也有肩膀發炎，龍隊一口氣少掉兩名本土先發，都要到下半季才...

中職／「小葉特調」發功 2火球男回穩

味全龍隊先發投手接連受傷，令總教練葉君璋很頭大，至少後援投手有好消息，呂偉晟、王玉譜在「小葉特調」下逐漸回穩，呂偉晟最快...

中職／對江少慶轟滿貫砲 鞏冠向王維中「示愛」

一邊是旅美時期的多年好友，一邊是現在球隊最需要他的投手，吉力吉撈．鞏冠用一發滿貫砲回應，告訴隊友王維中「我對你的愛還是多...

中職／牛棚翻身成聯盟最穩 猿隊教頭點出關鍵

樂天桃猿隊今年牛棚投手翻身，防禦率1.95是五隊最低，跟去年倒數第二相比有突破性成長，總教練曾豪駒歸功投手教練的幫助，投...

日職／宋家豪中繼登板 9球投1局無失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用9球抓3個出局數、投1局沒有失分，連3場出賽無失分，樂天隊終場以3比4不敵西武隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。