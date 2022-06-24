中職／豪勁初登板未挨轟停在107.2局 被劉基鴻破功

樂天桃猿隊終結者豪勁初登板未挨轟紀錄中斷在107.2局，被挨轟的時機不是時候，今天在9局下遭到味全龍隊劉基鴻轟出陽春砲，也讓比數被追平成2：2。

猿隊今天靠著先發投手陳冠宇7局失1分的好投，加上林立開轟、成晉高飛犧牲打，取得2：1領先，不料9局上豪勁登板後先解決代打的劉時豪、吳東融，2出局後面對劉基鴻卻被敲出一發左外野全壘打。

豪勁初登板未挨轟紀錄停在107.2局，不過仍已超越湯瑪仕的102.1局，站上史上第4長， 2010年La New熊梅森154局未挨轟紀錄仍牢不可破。

中職初登板起最長未挨轟局數紀錄