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中職／豪勁初登板未挨轟停在107.2局 被劉基鴻破功
樂天桃猿隊終結者豪勁初登板未挨轟紀錄中斷在107.2局，被挨轟的時機不是時候，今天在9局下遭到味全龍隊劉基鴻轟出陽春砲，也讓比數被追平成2：2。
猿隊今天靠著先發投手陳冠宇7局失1分的好投，加上林立開轟、成晉高飛犧牲打，取得2：1領先，不料9局上豪勁登板後先解決代打的劉時豪、吳東融，2出局後面對劉基鴻卻被敲出一發左外野全壘打。
豪勁初登板未挨轟紀錄停在107.2局，不過仍已超越湯瑪仕的102.1局，站上史上第4長， 2010年La New熊梅森154局未挨轟紀錄仍牢不可破。
中職初登板起最長未挨轟局數紀錄
1、 梅森（La New熊） 2010年 154局
2 、勞勃（兄弟象） 1996年 118.1局
3、吳俊良（統一獅）1996年 113.2局
4、豪勁（樂天桃猿）2021-22年 107.2局
5、湯瑪仕（兄弟象）2012-14年 102.1局
6、寇迪（中信兄弟）2014-15年 100.1局
7、強納森（統一獅）2012年 91局
8、布里悍（味全龍）2021-22年 88局
9、余文彬（興農牛）2003年 85局
10、許銘傑（樂天桃猿）2014年 82.2局
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