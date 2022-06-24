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日職／宋家豪中繼登板 9球投1局無失分

中央社／ 台北24日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。聯合報系資料照
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪。聯合報系資料照

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用9球抓3個出局數、投1局沒有失分，連3場出賽無失分，樂天隊終場以3比4不敵西武隊。

日本職棒樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，樂天隊1局靠著保送、島內宏明安打、銀次適時安打先馳得點，2局靠著保送、滾地球、暴投、小深田大翔適時安打再拿1分。

西武隊3局追分，靠著單局3支安打、一口氣追回2分、扳平比數，4局上再靠著山川穗高陽春砲超前比數，西武隊6局上靠著川越誠司陽春砲多添1分。

樂天隊6局下靠著接連2支安打、高飛犧牲打追回1分，但攻勢沒有延續，6局打完3比4落後。

樂天隊台灣投手宋家豪7局登板中繼，依序讓打者敲出右外野方向飛球出局、一壘方向滾地球出局，再三振抓到最後一個出局數。

宋家豪今天總計用9球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振，最快球速149公里，無關勝敗，近期連3場出賽無失分，賽後防禦率2.57。

樂天金鷲 宋家豪

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