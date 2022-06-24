中職／牛棚翻身成聯盟最穩 猿隊教頭點出關鍵
樂天桃猿隊今年牛棚投手翻身，防禦率1.95是五隊最低，跟去年倒數第二相比有突破性成長，總教練曾豪駒歸功投手教練的幫助，投手定位明確下，「上去更知道自己要做什麼」。
猿隊今年上半季能夠穩居第一，投打戰力的穩定都很關鍵，團隊防禦率2.69、打擊率2成86都是五隊最佳，從4月15日開始已經連續佔據第一名位置71天。
猿隊今年先發投手防禦率3.00，味全龍隊3.09相差不多，但來到牛棚環節，猿隊後援投手防禦率1.95不僅是五隊最低，第二名的龍隊已經來到3.42。
去年猿隊後援投手防禦率高達4.29，相隔一年大翻身，曾豪駒表示：「今年投手教練安排下，投手定位明確，目前看來是好的。」
許峻暘的成長是牛棚投手中一大亮點，定位從6局出賽一路往後，防禦率去年是4.76，今年出賽10場還是0，曾豪駒表示：「峻暘從去年上一軍，但今年的成長，看得出來努力。」
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