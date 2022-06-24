中職／對江少慶轟滿貫砲 鞏冠向王維中「示愛」

一邊是旅美時期的多年好友，一邊是現在球隊最需要他的投手，吉力吉撈．鞏冠用一發滿貫砲回應，告訴隊友王維中「我對你的愛還是多一點。」

味全龍隊昨天以8：2擊敗富邦悍將隊，鞏冠在1局下從江少慶手中敲出的滿貫砲為比賽定調，鞏冠在後面打席保送上壘後，遇到來一壘補位的江少慶，還被這位前印地安人隊友「齁」了一聲，輕輕抗議。

賽前鞏冠還在跟江少慶聊新染的頭髮，稱讚對方看起來變年輕，「因為跟他旅美時候一樣顏色。」開打後面對前印地安人隊隊友，鞏冠沒有多想，「因為是無人出局，只想要打高飛犧牲打，打到的感覺沒有很好，可能風有幫忙。」

而開轟完回到休息區，王維中虧鞏冠：「我以為你會留一手。」鞏冠回答他：「沒有，我對你的愛還是多一點。」

中華職棒昨天在天母棒球場進行例行賽， 一局下味全龍吉力吉撈．鞏冠（中）擊出滿貫砲。記者許正宏／攝影

王維中昨晚6.1局失2分的優質先發，加上隊友大力援護奪下本季首勝，賽後直呼：「好久沒有這樣的感覺。」鞏冠也說：「想要多打一點分數，讓維中輕鬆一些。」

這一轟讓鞏冠以5轟並列全壘打王，本季首轟雖然到5月16日才出來，不過鞏冠開始趕進度，他說：「之前打滿多顆都落在警戒區，有跟張泰山教練、克拉克教練討論，調整一下擊球方向。」

今年比賽用球恢復係數不高，打到現在全壘打王也才5轟，鞏冠認為比賽用球不是問題，「自己也都有在做重量、加強力量，只有自己可以突破自己。」