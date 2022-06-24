聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／對江少慶轟滿貫砲 鞏冠向王維中「示愛」
一邊是旅美時期的多年好友，一邊是現在球隊最需要他的投手，吉力吉撈．鞏冠用一發滿貫砲回應，告訴隊友王維中「我對你的愛還是多一點。」
味全龍隊昨天以8：2擊敗富邦悍將隊，鞏冠在1局下從江少慶手中敲出的滿貫砲為比賽定調，鞏冠在後面打席保送上壘後，遇到來一壘補位的江少慶，還被這位前印地安人隊友「齁」了一聲，輕輕抗議。
賽前鞏冠還在跟江少慶聊新染的頭髮，稱讚對方看起來變年輕，「因為跟他旅美時候一樣顏色。」開打後面對前印地安人隊隊友，鞏冠沒有多想，「因為是無人出局，只想要打高飛犧牲打，打到的感覺沒有很好，可能風有幫忙。」
而開轟完回到休息區，王維中虧鞏冠：「我以為你會留一手。」鞏冠回答他：「沒有，我對你的愛還是多一點。」
王維中昨晚6.1局失2分的優質先發，加上隊友大力援護奪下本季首勝，賽後直呼：「好久沒有這樣的感覺。」鞏冠也說：「想要多打一點分數，讓維中輕鬆一些。」
這一轟讓鞏冠以5轟並列全壘打王，本季首轟雖然到5月16日才出來，不過鞏冠開始趕進度，他說：「之前打滿多顆都落在警戒區，有跟張泰山教練、克拉克教練討論，調整一下擊球方向。」
今年比賽用球恢復係數不高，打到現在全壘打王也才5轟，鞏冠認為比賽用球不是問題，「自己也都有在做重量、加強力量，只有自己可以突破自己。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言