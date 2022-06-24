中職／「小葉特調」發功 2火球男回穩

味全龍隊先發投手接連受傷，令總教練葉君璋很頭大，至少後援投手有好消息，呂偉晟、王玉譜在「小葉特調」下逐漸回穩，呂偉晟最快球速來到152公里，自認還能更快，葉君璋趕緊回他：「這樣就好。」

呂偉晟去年是龍隊牛棚要角，吃下40局，拿下16次中繼成功，防禦率4.28，但今年狀況走樣，防禦率一度逼近20，最近3場出賽無失分，才下修到8.44。

葉君璋表示，呂偉晟去年球季跟今年春訓都有遇到傷勢困擾，長時間受傷下，狀況容易跑掉，因此有幫忙調整一下，也看到成果，「協調性、球質、球速都有變好。」

呂偉晟生涯最速是152公里，目前球隊內部測得均速在147公里、極速152公里，呂偉晟跟葉總回報：「我可以更快。」葉君璋表示：「看得出來是可以更快，但我認為目前這樣就好。」

王玉譜是龍隊另一名火球男，今年也有4場比賽飆到150公里以上，今年龍隊開始讓他分攤關門任務，在後援的5局裡沒有掉過分數，葉君璋表示，呂偉晟跟王玉譜投球動作容易不穩，所以會特別幫忙他們調整一下，希望找到「自在又簡單」的姿勢，幫助他們固定下來。