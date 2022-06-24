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中職／龍隊沒先發了！王維中、林子昱肌肉發炎要休1個月

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊王牌王維中確定是左後背肌發炎，至少要休1個月。 記者許正宏／攝影
味全龍隊王牌王維中確定是左後背肌發炎，至少要休1個月。 記者許正宏／攝影

味全龍隊王牌王維中確定是左後背肌發炎，至少要休1個月，加上林子昱也有肩膀發炎，龍隊一口氣少掉兩名本土先發，都要到下半季才有望歸隊，總教練葉君璋大嘆人手不足，甚至必須考慮讓伍鐸回先發。

王維中昨天對上富邦悍將隊，前面6.1局狀況極佳，僅失2分，只是多投了一打席，面對申皓瑋時球速催到150公里，最後結果是觸身球，自己也觸發傷勢，賽後就傳出背部不適。

王維中今天到醫院檢查，確定是肌肉發炎，葉君璋表示：「要休息一個月，會先完全休息2周，遇到就遇到了，接下來只能認真復健，至少不是結構性損傷。」

為什麼會有這個狀況？葉君璋認為，王維中身材比較單薄，想要用力的時候，可能某些肌肉承受不了，「之後可能要請體能教練溝通，加強訓練，讓身體變得更強。」

龍隊在6月15日時將林子昱下放二軍，葉君璋今天也順勢公布，林子昱在先發完感到肩膀無力，經過檢查是肩膀發炎，要打玻尿酸治療，也要休一個月。

空出的兩個先發輪值位置，一個先由陳明軒頂上，另一人則預計從吳俊杰、陳冠偉之間做選擇，加上原有的布里悍、鋼龍、郭郁政、廖任磊，勉強湊出輪值，問題更大的是，龍隊日前二軍成員多數確診，要找人支援也無法。

龍隊本周5連戰還有3場要打，下周也有5場賽事，輪值仍是一大難題，葉總眉頭緊鎖著說：「可能要再想想有誰。」是否會考慮讓終結者伍鐸回先發？葉總表示：「是有想過，但不確定他目前可不可以投，是可以考慮看看。」

王維中 葉君璋 林子昱

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