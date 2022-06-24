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日職／王柏融轟出超前陽春砲 二軍第二轟出爐
日本職棒火腿隊台將王柏融敲出本季二軍第二轟，今天對戰巨人隊，王柏融在4局下的陽春砲超前比數，火腿隊暫時以5：4領先。
王柏融今天擔任第一棒、右外野手，1局下首打席敲出二壘滾地出局，2局下的適時二壘打將比數追平為3：3。
4局下兩隊又以4：4戰平，王柏融面對左投井上溫大投出的偏外角曲球，一棒轟出中右外野全壘打牆，打破平手。
＼ #王柏融 勝ち越しの一発💥 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) 2022年6月24日
ライトへの勝ち越しHR‼
HRが飛び交う展開となっています😳
📺#GAORA プロ野球中継
～ファーム～
🆚@TokyoGiantshttps://t.co/eOp8VQXVpO で生放送中⚡️#lovefighters #ファンは宝物 pic.twitter.com/oJUw1uIY7B
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