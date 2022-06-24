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日職／跑回本壘前摔掉再見分 廣島中村獎成很自責

聯合新聞網／ 綜合報導
10局下廣島有機會再見對手，卻因跑者中村獎成跑回本壘前摔了一大跤錯失良機。 截自推特
10局下廣島有機會再見對手，卻因跑者中村獎成跑回本壘前摔了一大跤錯失良機。 截自推特

廣島鯉魚昨在主場和阪神虎戰到延長賽，眼看10局下廣島有機會再見對手，卻因跑者中村獎成跑回本壘前摔了一大跤錯失良機，兩隊最終在12局以3比3和局收場，

廣島昨天前8局打完仍以3：2領先阪神，9局上派出終結者栗林良吏關門失敗，被對方近本光司擊出追平安打將比賽逼進延長賽。10局下2出局後廣島等到上壘的機會，代打松山龍平選到保送，隨後更換中村獎成代跑。

下一棒菊池涼介不負眾望擊出左外野二壘安打，廣中村獎頭也不回的全力衝刺，不料在通過三壘時失去重心意外跌倒，在地上翻了一圈後奔回本壘已經來不及，最後慘遭觸殺，廣島也因此錯失再見對手的機會，雙方隨後兩局也都沒有得分進帳，比分最終停在3：3兩隊只好握手言和。

根據日媒報導，親眼看到這個「翻車意外」讓現場廣島球迷相當無奈，中村獎成也相當自責，賽後表示自己如果沒有跑壘失誤，就是向對手說再見了。

本季廣島雖然失去陣中強打鈴木誠，但靠著安打率高又兼具雙位數全壘打實力的捕手坂倉將吾，與菊池涼介、小園海斗等球隊攻擊核心，仍將戰績維持在央聯第三。

廣島 鈴木

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