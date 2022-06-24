快訊

乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

中職／重返一軍續吞K 霸帝士再4打數打破聯盟洋砲紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將霸帝士若再4打數沒敲安，將會打破聯盟洋砲紀錄。 報系資料照
富邦悍將霸帝士若再4打數沒敲安，將會打破聯盟洋砲紀錄。 報系資料照

富邦悍將洋砲霸帝士相隔41天終於重返一軍，昨擔任第四棒指定打擊，結果不但4打數全落空，還遭2次三振，目前已經連續23打數無安打，再4打數將會打破聯盟洋砲紀錄。

霸帝士今年加盟悍將，但開季時不僅曾因跑壘不積極、失誤等狀況4月25日遭球隊下二軍調整，5月10日再次升回一軍後打擊狀況仍未改善，當時出賽3場、12打席無安打，因此5月21日又進到二軍名單，直到前天以疫情支援球員為由重返一軍。

22日悍將作客味全龍，9局下最後一個打席霸帝士上場代打，結果慘遭三振，昨天悍將續戰龍隊，霸帝士獲先發四棒指定打擊的重責大任，但4個打數仍未有安打出現，其中還包括2次三振，唯一一次上壘是靠著對方失誤站上一壘。

霸帝士從4月21日首打席敲安打之後，至今已是連23打數無安打，只要再4打數將會以連27打數無安打，打破洋砲單季最長連續打數無安打紀錄，上一位是1996年興農洋砲羅強連26打數0安打，該年6月9日至7月25日都沒有安打。

霸帝士本季出賽18場，打擊率0.157且僅敲出1轟，另外51個打數中有多達21次三振。

悍將找來的新洋投富藍戈已來台，目前隔離結束會先到二軍調整，若未來要將富藍戈升上一軍，勢必要註銷一名洋將，預計悍將會在近況不佳的威迪茲和霸帝士兩人之中擇一淘汰。

疫情 隔離

相關新聞

中職／樂天桃猿今晚拚「點燈」 獵龍後M10起跳

上半季獨走的樂天桃猿隊，今天有望「點燈」，只要在桃園主場擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字M10就會亮起，代表接下來16場...

中職／重返一軍續吞K 霸帝士再4打數打破聯盟洋砲紀錄

富邦悍將洋砲霸帝士相隔41天終於重返一軍，昨擔任第四棒指定打擊，結果不但4打數全落空，還遭2次三振，目前已經連續23打數無安打，再4打數將會打破聯盟洋砲紀錄。 霸帝士今年加盟悍將，但開季時不僅曾

中職／王維中勝投傷到背 葉總：不妙

中職最高薪投手昨晚首度同場較勁，富邦悍將隊江少慶5局失8分，味全龍隊王維中雖投6.1局失2分，拿下本季首勝，但賽後出現背...

少棒／福林國小月底出征LLB 北市府贊助160萬

福林國小少棒隊奪得世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）中華台北代表權，將赴韓國LLB...

中職／兄弟17安猛打病貓 德保拉6局11K奪勝

中信兄弟隊今晚在台中洲際主場猛敲17支安打，以11：1擊敗統一獅隊，陳文杰、詹子賢都有單場4安演出，陳子豪更轟出生涯第2...

中職／對申皓瑋投到背傷 王維中自認不嚴重

味全龍隊王維中今晚投出6.1局失2分的優質先發，表現壓倒江少慶，然而拿下本季首勝、獲選單場MVP之際卻傳出壞消息，背部出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。