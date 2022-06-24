中職／重返一軍續吞K 霸帝士再4打數打破聯盟洋砲紀錄

富邦悍將洋砲霸帝士相隔41天終於重返一軍，昨擔任第四棒指定打擊，結果不但4打數全落空，還遭2次三振，目前已經連續23打數無安打，再4打數將會打破聯盟洋砲紀錄。

霸帝士今年加盟悍將，但開季時不僅曾因跑壘不積極、失誤等狀況4月25日遭球隊下二軍調整，5月10日再次升回一軍後打擊狀況仍未改善，當時出賽3場、12打席無安打，因此5月21日又進到二軍名單，直到前天以疫情支援球員為由重返一軍。

22日悍將作客味全龍，9局下最後一個打席霸帝士上場代打，結果慘遭三振，昨天悍將續戰龍隊，霸帝士獲先發四棒指定打擊的重責大任，但4個打數仍未有安打出現，其中還包括2次三振，唯一一次上壘是靠著對方失誤站上一壘。

霸帝士從4月21日首打席敲安打之後，至今已是連23打數無安打，只要再4打數將會以連27打數無安打，打破洋砲單季最長連續打數無安打紀錄，上一位是1996年興農洋砲羅強連26打數0安打，該年6月9日至7月25日都沒有安打。

霸帝士本季出賽18場，打擊率0.157且僅敲出1轟，另外51個打數中有多達21次三振。

悍將找來的新洋投富藍戈已來台，目前隔離結束會先到二軍調整，若未來要將富藍戈升上一軍，勢必要註銷一名洋將，預計悍將會在近況不佳的威迪茲和霸帝士兩人之中擇一淘汰。