中職／樂天桃猿今晚拚「點燈」 獵龍後M10起跳

上半季獨走的樂天桃猿隊，今天有望「點燈」，只要在桃園主場擊敗味全龍隊，上半季封王魔術數字M10就會亮起，代表接下來16場比賽只要自力取得10勝，就可拿下暌違3年的季冠軍。

猿隊目前以27勝15敗1和、勝率0.643領先，與第二名的統一獅隊有4場勝差，不過與龍隊還有7場對戰，上半季封王魔術數字暫未浮現，今晚猿隊若能贏球，與龍隊勝差將拉開到7場，且兩隊只剩6場對戰，就可出現魔術數字。

在猿隊贏球前提下，另一場統一獅隊與中信兄弟隊之戰，若是獅隊贏球，猿隊對獅、龍魔術數字M10，對兄弟M9，若兄弟贏球，猿隊對兄弟、龍隊M10，對獅隊M9。

上半季前四名隊伍都還沒失去爭冠機會，富邦悍將隊則是在6月19日吞下第31敗後，因無法取得5成勝率，就已經確定無法奪冠，昨晚輸給龍隊，淘汰指數也歸零，代表上半季排名無法超越猿隊。

猿隊今年投打戰力整齊，團隊防禦率2.69、打擊率2成86都是五隊最佳，從4月15日開始已經連續佔據第一名位置71天，今年開季從第一場出賽以來，至今也只有4月13日一天讓出龍頭位置、被龍隊擠到第二。