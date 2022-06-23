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新冠確診人數未來趨勢多起伏不定 專家曝兩大關鍵原因

中職／兄弟17安猛打病貓 德保拉6局11K奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
兄弟隊洋投德保拉本季第5勝到手。圖／中信兄弟隊提供
兄弟隊洋投德保拉本季第5勝到手。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今晚在台中洲際主場猛敲17支安打，以11：1擊敗統一獅隊，陳文杰、詹子賢都有單場4安演出，陳子豪更轟出生涯第2支代打全壘打，先發投手德保拉6局失1分、11次三振拿下勝投。

獅隊雖在1局上先馳得點，不過兄弟反擊來得快，1局下4支安打攻下3分，陳文杰、詹子賢各有1分打點，超前比數；之後兄弟攻勢連綿不絕，4局下再添2分，5局下陳文杰的二壘打再灌進2分打點，7局下追加3分，8局下陳子豪代打敲出陽春砲。

獅隊先發投手傷到沒人，只好動用到「餅總」林岳平口中的「最後一步棋」，洋投柯瑞從中繼轉回先發的第一場，雖然撐滿5局，但被敲10支安打，丟掉7分有6分責失，另有4次三振、1次四壞。

兄弟王牌德保拉今天投到6局，僅在1局上丟掉1分，接下來大展K功，單場11次三振，也達成生涯450K的里程碑，並收下個人本季第5勝。

陳文杰 陳子豪

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